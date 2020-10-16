Из-за COVID-19 в Эстонии совершают меньше преступлений, связанных с оборотом наркотиков

"Во время чрезвычайного положения наркотики было сложнее достать. Это повлияло как на преступные группировки, так и на отдельных лиц, связанных с оборотом наркотиков. Рынок наркотиков очень широкий и динамичный, поэтому были те, кого кризис затронул мало, а также те, кто прекратил свою противозаконную деятельность", - объяснил руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Пыхьяской префектуры Райт Пикаро.

"У нас нет информации о том, что общее число потребителей увеличилось, по словам самих потребителей, они вместо наркотиков стали больше употреблять алкоголь, чтобы хоть как-то снять симптомы, которые у них возникали, когда они не могли достать привычный наркотик", - рассказала специалист Института развития здоровья Алена Курбатова.

За первые 9 месяцев этого года в Эстонии от передозировки наркотиками умерли 16 человек.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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