Из темных подворотен и парков — в соцсети. Полиция "накрыла" восьмерых главарей действовавшей в Telegram группировки

Одна такая группа были обнаружена в мессенджере Telegram. Это наподобии Messenger в Facebook или WhatsApp. За несколько месяцев количество участников группы превысило 200 человек, многие из которых — несовершеннолетние. В основном, продавались-покупались марихуана, кокаин, амфетамин и экстази.

Если схема и цель кажутся сравнительно простыми, то в действительности за всем этим стоит кое-что намного серьезнее. А именно - как говорит начальник отдела по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Райт Пикаро - молодежь верит в анонимность интернета. "Они считают, что в интернете не остается никаких следов, если использовать такие конспиративные методы, то никто ничего не узнает", - поясняет он.

Телефоны продавцов раскалились

Для того, чтобы стать членом группы Telegram, нужно получить рекомендацию от другого члена. И прежде, чем добавить в группу новичка, ее администратор хотел с ним по меньшей мере один раз встретиться, чтобы знать его не по прозвищу, а в лицо. Группа же должна была раствориться на просторах интернета. Так оно некоторое время и было. Быстро набрали новых членов, а телефоны продавцов раскалились от поступающих сообщений.

Несмотря на кажущуюся анонимность, совершаемые деяния были более чем реальными. Для передачи наркотических веществ приходилось все-таки встречаться. В основном, за одну встречу продавалось несколько грамм, но бывали и более крупные партии. По словам прокурора Райго Ааса, полученная преступным путем прибыль составила десятки тысяч евро.

В качестве продавцов, как правило, выступали молодые люди, только что закончившие школу и ищущие способы заработать. По словам Ааса, часть подозреваемых сказали, что планировали ”завязать”, но, почувствовав вкус денег, не могли остановиться.