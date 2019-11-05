Из темных подворотен и парков — в соцсети. Полиция "накрыла" восьмерых главарей действовавшей в Telegram группировки

Одна такая группа были обнаружена в мессенджере Telegram. За несколько месяцев количество участников группы превысило 200 человек, многие из которых — несовершеннолетние. В основном, продавались-покупались марихуана, кокаин, амфетамин и экстази.

Попасть в группу можно было по приглашению другого пользователя. Несмотря на кажущуюся анонимность, совершаемые деяния были более чем реальными. В основном, за одну встречу продавалось несколько грамм, но бывали и более крупные партии. По словам прокурора Райго Ааса, полученная преступным путем прибыль составила десятки тысяч евро.

В качестве продавцов, как правило, выступали молодые люди, только что закончившие школу и ищущие способы заработать. По словам Ааса, часть подозреваемых сказали, что планировали ”завязать”, но, почувствовав вкус денег, не могли остановиться.

В сентябре полиция задержала восьмерых главарей банды в возрасте от 17 до 28 лет. Это проживающие в Таллинне молодые люди, говорящие по-русски. У многих из них пестрое криминальное прошлое. Трое из них по ходатайству суда находятся под стражей.

В случае обвинительного приговора их ждет до 10 лет лишения свободы.

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