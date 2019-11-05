Из темных подворотен и парков — в соцсети. Полиция "накрыла" восьмерых главарей действовавшей через Telegram группировки

В произошедшем в Эстонии нет ничего уникального. На Украине этим летом задержали 33-летнего выходца из Израиля Амоса Дов Сильвера, который создал в том же приложении платформу под названием Telegrass. Там занимались продажей марихуаны, причем даже предлагали услугу доставки. И членов в этом Telegrass было не 200, а 200 000. Известно, что и на других интернет-площадках, таких как WhatsApp, Snapchat и Discord ведется наркодеятельность. Мнимая приватность этих приложений обманчивая.
"Нужно время от времени напоминать, что технический прогресс идет вперед", — поясняет Райго Аас. Даже если кто-то пытается свои действия как можно поглубже спрятать, используя выдуманные имена, всё равно эти группы можно обнаружить и привлечь к ответственности.
Как отмечает Райт Пикаро, если молодой человек попал в компанию, где приобретение и употребление наркотиков является ежедневным занятием, то покупка запрещенных веществ на первый взгляд может показаться простой. Нужно лишь присоединиться к какому-то чату.
"Для новичка приобретение зелья всё-таки не такое простое дело. Я не хочу, чтобы создалось впечатление, что можно зайти в социальную сеть или приложение для обмена сообщениями и сделать там заказ. До такого мы не дошли, и работаем для того, чтобы такого и в будущем не было", - сказал он.
"Если молодой человек попал в компанию, где употребление наркотиками превратилось в ежедневные будни и социально акцептировано, то есть большая вероятность, что он быстро и сам захочет попробовать. А это быстро превратится в еженедельное употребление, потому что все друзья вокруг так и делают", - говорит Райт Пикаро.
По уверению представителя полиции, борьба во имя того, чтобы затруднить доступ к наркотикам нарастает. "Для того, чтобы пресечь уличную продажу и особенно продажу несовершеннолетним", - подчеркивает он. "Чем сложнее мы сделаем новичку доступ к запрещенным веществам, тем большее число молодых людей спасем от опасной зависимости, которая в худшем случае может закончиться попаданием в криминальную среду или совершением преступления", - сказал Пикаро.
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