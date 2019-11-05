Из темных подворотен и парков — в соцсети. Полиция "накрыла" восьмерых главарей действовавшей через Telegram группировки

В интернете таких групп, где друзья обмениваются между собой наркотиками, могут быть десятки. Но данная группа росла, по словам Райта Пикаро, как раковая опухоль, очень быстро набирая новых членов. Часто у продавца не было времени, чтобы ответить, потому что его забрасывали десятками новых сообщений. Дело затруднялось тем, что роли были часто размыты. Райт Пикаро отмечает, что в молодежной среде часто роли очень тесно переплетаются: если утром желают дурь купить, то вечером могут уже продавать. Но те же продавцы должны ее откуда-то получать, потому что ни один главарь у себя дома так называемую нарколабораторию не держит. А в то же время их запасы были относительно большими. "Работа идет, чтобы узнать, откуда они получали свою наркоту", — говорит Райго Аас.

Вкус денег

Если оставить в стороне распределение ролей, то, по словам прокурора, мотив был один: получение дохода. По его словам, продавцы часто были буквально со школьной скамьи и искали работу. Свободное время пытались заполнить продажей наркотиков. "Некоторые из подозреваемых говорили, что планировали "завязать", но, почувствовав вкус денег, не сумели вовремя этого сделать — мы уже вышли на их след", — сказал Райго Аас.

Райта Пикаро удивляет такой момент: почему родители входивших в группу несовершеннолетних (и совершеннолетних) молодых людей не встревожились, видя, как их дети тратят большие деньги. "Если доходы юнцов начинают заметно расти, а они официально не работают, то должен возникнуть вопрос: откуда деньги?" — говорит полицейский.

В сентябре полиция задержала восьмерых главарей банды в возрасте от 17 до 28 лет, из них трое с санкции суда находятся под стражей.

Один из членов группы (22 года) из-за кражи попал в поле зрения полиции еще в возрасте 10 лет. Многие из членов группы имеют пестрое криминальное прошлое: вождение в пьяном виде, различные наркопреступления. В случае признания виновными их ждет до 10 лет лишения свободы. "Вот вам ужасный сценарий, чем всё может закончиться, если раньше человек вовремя не был наказан", — прокомментировал Аас. Но молодежь, пока гром не грянет, не воспринимает свои действия настолько серьезно. А реальность такова, что продажа наркотиков — будь то в сумерках в парке Таммсааре или с помощью мобильного приложения в кажущейся безопасной и приватной среде — разницы для правоохранительных органов нет.