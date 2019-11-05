05.11.2019, 07:24

Из темных подворотен и парков — в соцсети. Полиция "накрыла" восьмерых главарей действовавшей через Telegram группировки

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Пийа Осула, Eesti Päevaleht
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Из темных подворотен и парков — в соцсети. Полиция "накрыла" восьмерых главарей действовавшей через Telegram группировки
Politsei foto

В современном мире торговля наркотиками происходит не в темных подворотнях и парках, а в социальных сетях, в которых легко создать группу соответствующего содержания, пишет Eesti Päevaleht.

Одна такая группа были обнаружена в Telegram - приложении, позволяющем обмениваться сообщениями и медиафайлами. Это наподобии Messenger в Facebook или WhatsApp. За несколько месяцев количество участников группы превысило 200 человек, многие из которых — несовершеннолетние. В основном, продавались-покупались марихуана, кокаин, амфетамин и экстази.

Если схема и цель кажутся сравнительно простыми, то в действительности за всем этим стоит кое-что намного серьезнее. А именно — как говорит начальник отдела по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Райт Пикаро — молодежь верит в анонимность интернета. "Они считают, что в интернете не остается никаких следов, и если использовать такие конспиративные методы, то никто ничего не узнает", — поясняет он.

Телефоны продавцов раскалились

Для того, чтобы стать членом группы Telegram, нужно получить рекомендацию от другого члена. И прежде, чем добавить в группу новичка, ее администратор хотел с ним по меньшей мере один раз встретиться, чтобы знать его не по прозвищу, а в лицо. Группа же должна была раствориться на просторах интернета. Так оно некоторое время и было. Быстро набрали новых членов, а телефоны продавцов раскалились от поступающих сообщений.

Несмотря на кажущуюся анонимность, совершаемые деяния были более чем реальными. Для передачи наркотических веществ приходилось все-таки встречаться. В основном, за одну встречу продавалось несколько грамм, но бывали и более крупные партии. По словам прокурора Райго Ааса, полученная преступным путем прибыль составила десятки тысяч евро.

В интернете таких групп, где друзья обмениваются между собой наркотиками, могут быть десятки. Но данная группа росла, по словам Райта Пикаро, как раковая опухоль, очень быстро набирая новых членов. Часто у продавца не было времени, чтобы ответить, потому что его забрасывали десятками новых сообщений. Дело затруднялось тем, что роли были часто размыты. Райт Пикаро отмечает, что в молодежной среде часто роли очень тесно переплетаются: если утром желают дурь купить, то вечером могут уже продавать. Но те же продавцы должны ее откуда-то получать, потому что ни один главарь у себя дома так называемую нарколабораторию не держит. А в то же время их запасы были относительно большими. "Работа идет, чтобы узнать, откуда они получали свою наркоту", — говорит Райго Аас.

Вкус денег

Если оставить в стороне распределение ролей, то, по словам прокурора, мотив был один: получение дохода. По его словам, продавцы часто были буквально со школьной скамьи и искали работу. Свободное время пытались заполнить продажей наркотиков. "Некоторые из подозреваемых говорили, что планировали "завязать", но, почувствовав вкус денег, не сумели вовремя этого сделать — мы уже вышли на их след", — сказал Райго Аас.

Райта Пикаро удивляет такой момент: почему родители входивших в группу несовершеннолетних (и совершеннолетних) молодых людей не встревожились, видя, как их дети тратят большие деньги. "Если доходы юнцов начинают заметно расти, а они официально не работают, то должен возникнуть вопрос: откуда деньги?" — говорит полицейский.

В сентябре полиция задержала восьмерых главарей банды в возрасте от 17 до 28 лет, из них трое с санкции суда находятся под стражей.

Один из членов группы (22 года) из-за кражи попал в поле зрения полиции еще в возрасте 10 лет. Многие из членов группы имеют пестрое криминальное прошлое: вождение в пьяном виде, различные наркопреступления. В случае признания виновными их ждет до 10 лет лишения свободы. "Вот вам ужасный сценарий, чем всё может закончиться, если раньше человек вовремя не был наказан", — прокомментировал Аас. Но молодежь, пока гром не грянет, не воспринимает свои действия настолько серьезно. А реальность такова, что продажа наркотиков — будь то в сумерках в парке Таммсааре или с помощью мобильного приложения в кажущейся безопасной и приватной среде — разницы для правоохранительных органов нет.

В произошедшем в Эстонии нет ничего уникального. На Украине этим летом задержали 33-летнего выходца из Израиля Амоса Дов Сильвера, который создал в том же приложении платформу под названием Telegrass. Там занимались продажей марихуаны, причем даже предлагали услугу доставки. И членов в этом Telegrass было не 200, а 200 000. Известно, что и на других интернет-площадках, таких как WhatsApp, Snapchat и Discord ведется наркодеятельность. Мнимая приватность этих приложений обманчивая.

"Нужно время от времени напоминать, что технический прогресс идет вперед", — поясняет Райго Аас. Даже если кто-то пытается свои действия как можно поглубже спрятать, используя выдуманные имена, всё равно эти группы можно обнаружить и привлечь к ответственности.

Как отмечает Райт Пикаро, если молодой человек попал в компанию, где приобретение и употребление наркотиков является ежедневным занятием, то покупка запрещенных веществ на первый взгляд может показаться простой. Нужно лишь присоединиться к какому-то чату.

"Для новичка приобретение зелья всё-таки не такое простое дело. Я не хочу, чтобы создалось впечатление, что можно зайти в социальную сеть или приложение для обмена сообщениями и сделать там заказ. До такого мы не дошли, и работаем для того, чтобы такого и в будущем не было", - сказал он.

"Если молодой человек попал в компанию, где употребление наркотиками превратилось в ежедневные будни и социально акцептировано, то есть большая вероятность, что он быстро и сам захочет попробовать. А это быстро превратится в еженедельное употребление, потому что все друзья вокруг так и делают", - говорит Райт Пикаро.

По уверению представителя полиции, борьба во имя того, чтобы затруднить доступ к наркотикам нарастает. "Для того, чтобы пресечь уличную продажу и особенно продажу несовершеннолетним", - подчеркивает он. "Чем сложнее мы сделаем новичку доступ к запрещенным веществам, тем большее число молодых людей спасем от опасной зависимости, которая в худшем случае может закончиться попаданием в криминальную среду или совершением преступления", - сказал Пикаро.

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