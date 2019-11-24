Из Тартуской тюрьмы сбежал заключенный

Открытая тюрьма является частью тюрьмы, она расположена за ее пределами. Заключенные этого отделения тюрьмы могут ходить на работу или учебу без наблюдения, но обязаны возвращаться в предназначенное время.

Рост Яаниса Арро 180-190 см, он худощавого телосложения, умеет татуировку на левой руке возле большого пальца - буквы J.A.

Заключенный был одет в черные парку, брюки и шапку, также на нем были темные сапоги.

Арро отбывает наказание за мошенничество и воровство.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Арро, полиция просит позвонить по номеру 112 или в тюрьму по номеру 750 0800.