Из спа-комплекса в Виймси эвакуировали людей из-за опасности отравления хлором

В понедельник отдых людей в спа-комплексе Hotel Lavender, что находится в самом сердце Виймси, был нарушен из-за эвакуации. В спа-комплексе диагностировали передозировку хлора.
”23 декабря в 10:57 в Центр тревоги поступило сообщение об утечке химического вещества в поселке Хаабнеэме”, — сказал пресс-секретарь Спасательного департамента.
Прибывшие на место спасатели диагностировали передозировку хлора. В связи с этим посетителей пришлось эвакуировать из спа-комплекса. К 16:00 уровень хлора в помещениях нормализовался и спа открыли для посетителей.
22 октября подобный инцидент произошел в пярнуском отеле Estonia Resort & Spa, там в воду бассейна попало большое количество хлора. Двое детей и трое взрослых были отправлены в больницу для проверки.
О химическом загрязнении бассейна PärnuEstonia Spa Центр тревоги был информирован в 15.50, люди почувствовали в воздухе сильный запах хлора.
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