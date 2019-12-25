Из спа-комплекса в Виймси эвакуировали людей из-за опасности отравления хлором

”23 декабря в 10:57 в Центр тревоги поступило сообщение об утечке химического вещества в поселке Хаабнеэме”, — сказал пресс-секретарь Спасательного департамента.

Прибывшие на место спасатели диагностировали передозировку хлора. В связи с этим посетителей пришлось эвакуировать из спа-комплекса. К 16:00 уровень хлора в помещениях нормализовался и спа открыли для посетителей.

22 октября подобный инцидент произошел в пярнуском отеле Estonia Resort & Spa, там в воду бассейна попало большое количество хлора. Двое детей и трое взрослых были отправлены в больницу для проверки.

О химическом загрязнении бассейна Pärnu Estonia Spa Центр тревоги был информирован в 15.50, люди почувствовали в воздухе сильный запах хлора.