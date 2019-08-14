14.08.2019, 15:02

Из сельского магазина украли 5 300 евро


rus.delfi.ee
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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustratiivneFoto: Argo Ingver

Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Ракке в волости Вяйке-Маарья из магазина украли 5300 евро.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По словам пресс-секретаря Вируской окружной прокуратуры Елены Филипповой, больше информации в интересах следствия предоставить невозможно.

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