Из самолета с эстонцами на борту в аэропорту Малаги полилось топливо

Один из очевидцев происшествия рассказал Delfi, что все пассажиры уже поднялись на борт, когда из самолета неожиданно стало вытекать топливо. Людей сразу же эвакуировали, на место прибыли пожарные.

”Air Baltic подтверждает, что 18 июля самолет, который рейсом BT678 должен был вылететь из Малаги в Ригу, поменяли на другой по техническим причинам. На борту было в общей сложности 94 пассажира”, — прокомментировали в авиакомпании и принесли извинения за случившееся.

Выяснилось, что во время заправки в бак было залито слишком много топлива. Как сказал Delfi пожелавший остаться анонимным специалист по обслуживанию воздушных судов, во время полета сама по себя такая утечка опасности не представляет в случае, если о ней известно.