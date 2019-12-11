Из представительства Telia похитили ценный демонстрационный аппарат

Из расположенного в торговом центре Rocca al Mare представительства Telia на минувшей неделе был украден демонстрационный телефон iPhone 11.
"Кражи время от времени, к сожалению, случаются. В самом деле, в представительстве в Rocca al Mare добычей злоумышленников стал демонстрационный телефон iPhone 11. Этим случаем занимается полиция, которой переданы соответствующие видеозапись и фотографии. Украденный телефон внесен в черный список", - сообщил представитель Telia Райго Неудоф.
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