Из-под земли достали! Сбежавшую из больницы женщину нашли в неожиданном месте

Полиция вчера просила помощи общественности в выяснении местонахождения 62-летней женщины, которая самовольно ушла из больницы в деревне Ямеяла в Вильяндимаа. Было известно, что женщина может двинуться в Ярвамаа в сторону Тюри, где она когда-то жила.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сказал, что это были одни из самых необычных поисков за долгое время, когда пропавшего человека нашли в прямом смысле слова под землей. "С женщиной все хорошо, и она в безопасности снова под опекой медиков", — сказал он.

Поиски охватывали последовательную проверку множества разных связанных с женщиной адресов в трех уездах, работу на местности в цепочках, с тепловыми камерами, служебной собакой и дроном, а также больше всего тщательный анализ полученной от источников полиции и общественности информации.

Ключевым словом в успешном проведении поисков стала собранная в ходе работы полиции информация, множество поступивших от людей в течение дня сообщений и информация с камер наблюдения.

"Поисковые действия в начальной фазе охватывали три разных уезда, но работа с одной версией все больше сосредотачивалась в Тартумаа в волости Луунья и проверка района в конце концов привела к цели. Маловероятно было бы найти женщину в таком уединенном месте и в подземном бункере при помощи техники, поисков на местности или чего-то другого", — описал Вирк.