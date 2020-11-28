28.11.2020, 15:52
Из окна Южно-Эстонской больницы выпал мужчина и разбился насмерть
В 11:45 в полицию сообщили, что из окна седьмого этажа Южно-Эстонской больницы выпал мужчина, который скончался на месте происшествия.
В 11:45 в полицию сообщили, что из окна седьмого этажа Южно-Эстонской больницы выпал мужчина, который скончался на месте происшествия.
По первоначальным данным, полиция не обнаружила указывающих на преступление или несчастный случай признаков.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
«Зенит» решил продать Дзюбу из-за скандала с интимным видео
Азербайджанские гимнастки стали вице-чемпионками Европы
Почему на телефоне нужно выключать геолокацию - эксперт
Раскрыта опасность незакрытой крышки унитаза