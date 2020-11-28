Из окна Южно-Эстонской больницы выпал мужчина и разбился насмерть

В 11:45 в полицию сообщили, что из окна седьмого этажа Южно-Эстонской больницы выпал мужчина, который скончался на месте происшествия.
По первоначальным данным, полиция не обнаружила указывающих на преступление или несчастный случай признаков.
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