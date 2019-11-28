28.11.2019, 14:51
Из магазина в Кохтла-Ярве украли две бутылки водки. Охраннику угрожали убийством(31)
В среду, 27 ноября, 44-летний мужчина украл две бутылки водки из продуктового магазина в Ахтме на Пуру теэ.
В среду, 27 ноября, 44-летний мужчина украл две бутылки водки из продуктового магазина в Ахтме на Пуру теэ.
После совершения кражи мужчина угрожал охраннику убийством и скрылся с места происшествия.
Полиция нашла мужчину в окрестностях и задержала его в качестве подозреваемого. Начато уголовное производство.
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