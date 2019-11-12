Из Эстонии за одни сутки выслали украинцев, молдован, грузина и белоруса. Основная причина — вождение в нетрезвом виде

11 ноября в Киев из Таллинна вылетел гражданин Украины 1977 года рождения, пребывавший в Шенгенской зоне без законного основания 34 дня — все эти дни он провел в Эстонии. Мужчине назначили денежный штраф.
В тот же день в Таллиннский аэропорт прибыли из Киева две граждан Украины 1991 и 1996 года рождения, у которых отсутствовали необходимые документы и достаточные денежные средства для въезда в страну. Им был выдан запрет на въезд.
Пыхьяская префектура оформила предписание покинуть страну гражданину Грузии 1979 года рождения, который находился в Эстонии 59 дней без законного основания. Мужчина должен покинуть страну в течение 14 дней.
Также префектура оформила предписание покинуть страну гражданину Молдавии 1993 года рождения, которого задержали в Таллинне за превышение скорости — он был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. К нему был применен запрет на въезд на территорию Шенгена.
Предписание покинуть страну получил и гражданин Украины 1991 года рождения, задержанный в Таллинне за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а также гражданин Белоруссии 1978 года рождения, управлявший автомобилем с уголовно наказуемым уровнем алкоголя в крови.
Еще одному гражданину Молдавии 1994 года рождения предъявили предписание покинуть страну за кражу в магазине. В отношении него было заведено производство о проступке. Он также предоставил неясные показания насчет цели пребывания в стране.
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