Из Эстонии за одни сутки выслали украинцев, молдован, грузина и белоруса. Основная причина — вождение в нетрезвом виде

11 ноября в Киев из Таллинна вылетел гражданин Украины 1977 года рождения, пребывавший в Шенгенской зоне без законного основания 34 дня — все эти дни он провел в Эстонии. Мужчине назначили денежный штраф.

В тот же день в Таллиннский аэропорт прибыли из Киева две граждан Украины 1991 и 1996 года рождения, у которых отсутствовали необходимые документы и достаточные денежные средства для въезда в страну. Им был выдан запрет на въезд.

Пыхьяская префектура оформила предписание покинуть страну гражданину Грузии 1979 года рождения, который находился в Эстонии 59 дней без законного основания. Мужчина должен покинуть страну в течение 14 дней.