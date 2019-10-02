Из Эстонии выслали очередного гражданина Украины. Он угрожал убить полицейских и других людей

24 сентября в полицию обратилась женщина, которая на портале знакомств начала общение с 28-летним гражданином Украины, который пребывал в Эстонии. На его страницах в соцсетях было много фотографий с оружием, а в своих сообщениях женщине он угрожал расправой эстонским правоохранительным органам и другим людям.

Полицейские установили личность мужчины и проверили его бэкграунд, что дало еще больше оснований для поиска его местонахождения и задержания. У полиции были основания считать его опасным.

После задержания украинец признал, что его угрозы были сделаны не всерьез, но своими действиями он уже вызвал страх.

Как выяснилось, данный мужчина работал в Эстонии в месте общественного питания, но 11 сентября его краткосрочное разрешение на работу было признано недействительным по ходатайству работодателя. После задержания также была признана недействительной его виза, и полицейские доставили его обратно на Украину.

Мужчина также получил запрет на въезд в Шенгенскую зону на следующие пять лет.