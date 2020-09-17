Из Эстонии выслали гражданку Молдовы, которая нарушила режим самоизоляции

16 сентября Департамент полиции и погранохраны возбудил против гражданки Молдовы 1980 г.р. производство. Женщина нарушила режим самоизоляции.
Во время проверки женщины не оказалось по адресу, где она должна была находиться на самоизоляции. Она не оповестила полицию, что собирается сменить место самоизоляции.
Разрешение женщины на безвизовое пребывание в Эстонии было аннулировано. Ей было дано предписание покинуть Эстонию. Также ей запретили во въезде в Эстонию сроком на 1 год и 6 месяцев.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
От красавца в бабочке до опустившегося алкоголика. Драма Иванова
Пьяная горе-мать уронила младенца на трамплине в скейт-парке
Нехитрый способ, чтоб кухонные полотенца сияли от чистоты
Мороз по коже: что кричала Ефремову жена после приговора