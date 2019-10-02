Из Эстонии выслали гражданина Украины: представлял угрозу общественному порядку(81)
1 октября служба пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры провела делопроизводство о нелегальном пребывании в стране в отношении гражданина Украины 1990 года рождения. Его пояснения о причинах пребывания в стране не вызывали доверия.
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