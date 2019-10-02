02.10.2019, 10:13

Из Эстонии выслали гражданина Украины: представлял опасность общественному порядку

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rus.delfi.ee
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Из Эстонии выслали гражданина Украины: представлял опасность общественному порядку
Foto: REUTERS, GLEB GARANICH

1 октября служба пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры провела делопроизводство о нелегальном пребывании в стране в отношении гражданина Украины 1990 года рождения. Его пояснения о причинах пребывания в стране не вызывали доверия.

Помимо этого, мужчина был признан виновным в том, что водил машину в состоянии алкогольного опьянения. Собранные полицией доказательства указывают на то, что дальнейшее его пребывание в Эстонии представляет опасность общественному порядку не только Эстонии, но и странам Шенгенской зоны.

Полиция установила, что мужчина не ходатайствовал о получении разрешения на работу в Эстонии. Чиновник службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры досрочно прекратил срок его пребывания в стране и Шенгенской зоне. Также ему оформили предписание покинуть Эстонию в течение 7 дней и запретили въезжать в течение двух лет.

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