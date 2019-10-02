Из Эстонии выслали гражданина Украины: представлял опасность общественному порядку

Помимо этого, мужчина был признан виновным в том, что водил машину в состоянии алкогольного опьянения. Собранные полицией доказательства указывают на то, что дальнейшее его пребывание в Эстонии представляет опасность общественному порядку не только Эстонии, но и странам Шенгенской зоны.

Полиция установила, что мужчина не ходатайствовал о получении разрешения на работу в Эстонии. Чиновник службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры досрочно прекратил срок его пребывания в стране и Шенгенской зоне. Также ему оформили предписание покинуть Эстонию в течение 7 дней и запретили въезжать в течение двух лет.