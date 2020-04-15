15.04.2020, 15:57
Из Эстонии выслали двух граждан Грузии
14 апреля было проведено производство о нелегальном нахождении на территории Эстонии в отношении двух граждан Грузии.
14 апреля было проведено производство о нелегальном нахождении на территории Эстонии в отношении двух граждан Грузии.
У прибывшего в начале марта мужчины 1976 года рождения и прибывшей я январе женщины 1990 года рождения отсутствовали денежные ресурсы для жизни в Эстонии и возвращения на родину.
Они вылетели на самолете в Минск 14 апреля. Запрет на въезд в Эстонию им предъявлен не был.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Найден человек, запустивший пандемию коронавируса
Власти Москвы введут дополнительные меры поддержки жителей
Одно условие: от COVID-19 можно вылечиться без лекарств
Итальянцы в замешательстве от русской "таблетки от Covid-19"