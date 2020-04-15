Из Эстонии выслали двух граждан Грузии

14 апреля было проведено производство о нелегальном нахождении на территории Эстонии в отношении двух граждан Грузии.
У прибывшего в начале марта мужчины 1976 года рождения и прибывшей я январе женщины 1990 года рождения отсутствовали денежные ресурсы для жизни в Эстонии и возвращения на родину.
Они вылетели на самолете в Минск 14 апреля. Запрет на въезд в Эстонию им предъявлен не был.
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