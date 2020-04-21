21.04.2020, 15:08

Из Эстонии выслали четырех украинских нелегалов

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Foto on illustratiivne.Foto: Andres Putting

20 апреля было проведено делопроизводство о нелегальном пребывании в стране в отношении граждан Украины — мужчин 1994, 1992, 1997 и 1999 года рождения, чья краткосрочная работа в Эстонии не была зарегистрирована.

Мужчинам установили запрет на въезд на шесть месяцев и составили предписание покинуть Эстонию.

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