Из Эстонии выслали четырех украинских нелегалов

20 апреля было проведено делопроизводство о нелегальном пребывании в стране в отношении граждан Украины — мужчин 1994, 1992, 1997 и 1999 года рождения, чья краткосрочная работа в Эстонии не была зарегистрирована.
Мужчинам установили запрет на въезд на шесть месяцев и составили предписание покинуть Эстонию.
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