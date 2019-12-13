13.12.2019, 17:09
Из Эстонии выслали 20-летнего бразильца: оказывал платные сексуальные услуги
12 декабря сотрудник миграционного отдела Пыхьяской префектуры провел производство в отношении гражданина Бразилии 1998 года рождения, который оказывал в Таллинне сексуальные услуги за деньги.
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