Из Эстонии выслали 20-летнего бразильца: оказывал платные сексуальные услуги

Молодой человек не пошел на сотрудничество с полицией. Но было установлено что официальная цель поездки мужчины не соответствовала действительной цели нахождения в Эстонии.

Срок безвизового пребывания бразильца в Эстонии был досрочно завершен, ему вручили предписание покинуть Эстонию. В отношении высланного будет действовать трехлетний запрет на въезд в нашу страну.