Итоги сезона береговой охраны: были спасены восемь утопающих, большинство из которых — дети

В связи с введенным весной чрезвычайным положением в этом году лето началось на пляжах не совсем так, как обычно. Для защиты здоровья команды спасателей на крупных пляжах перед штабами береговой охраны были установления ограждения. При инструктировании посетителей пляжа и помощи им соблюдались определенные правила, чтобы предотвратить возможное заражение. Эти правила быстро стали четкой рутиной, и вся команда была здорова и сосредоточилась на главном: обеспечении безопасности купальщиков и общественного порядка на пляже.

Спасатели на воде G4S спасли восемь купальщиков, большинство инцидентов произошли в южной Эстонии. Глава береговой охраны южного региона G4S Арго Рааг рассказал о паре случаев, когда в опасную ситуацию на воде попадали иностранцы. ”Они не знают особенностей местных водоемов, например, того, что в реке ощущается течение, а в озере можно внезапно оказаться на глубине. К тому же они не умели плавать”, — сказал он. Один из таких случаев произошел на Эмайыги, другой — на озере Вереви.

Второго июля на пляже Вереви двое подростков, которые не умели плавать, заигрались и оказались в глубокой части водоема. Состояние здоровья одного из них было хорошим, он не нуждался в первой помощи. Спасать второго подростка помчались и сотрудник береговой охраны, и посетители пляжа. Шестнадцатилетний Отто нашел и поднял на поверхность воды потерявшего сознание юношу; скорая помощь доставила пострадавшего в больницу в критическом состоянии.

В нескольких случаях береговая охрана G4S спасла детей, которых ветром унесло далеко от берега на надувном плавсредстве. Так, 10 июня на Пярнуском пляже двух девочек шести-семи лет унесло в глубокую часть моря на надувной резиновой лодке. Второй подобный случай имел место 21 июня на озере Пюхаярве: заплывший за буйки семилетний мальчик выскользнул из надувного круга. Спасатель на воде посадил его в свою лодку и доставил на берег.

Многие инциденты, связанные с детьми, можно было бы предотвратить, если бы родители следили за ними. Двадцать седьмого июня береговая охрана G4S помогла пятилетнему мальчику, который плохо держался на воде. Как выяснилось, его мама ушла в магазин и попросила знакомую присмотреть за ребенком.