Итоги рейда на стройках в Таллинне: четверо нелегалов будут высланы из страны, задержан находящийся в розыске человек

"В интересах каждого государства и его жителей то, чтобы здесь находились люди, у которых есть для этого законные основания и которые выполняли бы свои обязательства так же, как делают это постоянные жители Эстонии. Поэтому сотрудники службы надзора за границей и миграцией Департамента полиции и погранохраны вместе с Трудовой инспекцией и Налогово-таможенным департаментом регулярно проводят рейды для проверки, законно ли здесь находятся и работают иностранцы.

В начале этой недели в Таллинне совместно были проверены три строительных объекта и более ста работников. Рады тому, что большая часть из проверенных иностранцев прибыли в Эстонию и работают в нашей стране законно.

Но нашлись и такие люди, которые находились на стройке в рабочей одежде, но не могли объяснить, что почему они здесь находятся и что делают. Были обнаружены четыре гражданина Молдовы, чья работа в Эстонии не была зарегистрирована должным образом или у которых не было действующих законных оснований для пребывания в Эстонии. Эти иностранцы будут высланы.

Также в ходе рейда был задержан человек, разыскиваемый за нарушение Закона о дорожном движении, его доставили в отделение полиции к следователю."

Похожий рейд был проведен также в Тапа.

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