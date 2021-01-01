Итоги последнего дня года на дорогах: два ДТП с больничным исходом и 25 пойманных нетрезвыми водителей(1)
Полиция сообщила в своей сводке за 31 декабря о двух ДТП, в которых серьезно пострадали люди, и 25 нетрезвых водителях.
Полиция сообщила в своей сводке за 31 декабря о двух ДТП, в которых серьезно пострадали люди, и 25 нетрезвых водителях.
31.12 в 8.25 в Ляэне-Вирумаа на перекрестке шоссе Таллинн — Нарва и Кунда мыйза — Сями теэ столкнулись Nissan Qashqai, за рулем которого находился 61-летний водитель и Volkswagen Transporter, которым управлял 22-летний мужчина. Оба водителя доставлены в больницу.
31 декабря в 20.40 на 25-м километре шоссе Татра-Отепя — Сангасте нетрезвый и не имеющий водительских прав 51-летний мужчина выехал на прямом участке дороги с трассы в кювет и перевернулся через крышу. Водителя доставили в Клинику Тартуского университета.
За минувшие сутки полиция задержала 18 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 7 водителей в состоянии наркотического опьянения.
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