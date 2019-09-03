Итог "фантастической" операции: братья-фентанильщики Кярберги отправлены за решетку на семь лет

Согласно договоренности, подсудимые получили в качестве наказания семь лет лишения свободы. Дополнительное наказание — конфискация полученных преступным путем средств в размере 1,5 млн евро, что является для судебной практики Эстонии рекордной суммой.

Также братья должны в ходе замены имущества заплатить 260 000 евро, которые нужно вернуть Департаменту полиции и погранохраны. У Пауля Кярберга конфискованы дополнительно 1500 евро и наручные часы.

Прокуратура подписала соглашение с обвиняемыми 15 августа.

Братьев Кярбергов обвиняют в масштабном бизнесе по продаже фентанила. В свое время у братьев было конфисковано количество наркотиков, способное вызвать наркотическое опьянение у 1,5 миллиона человек.

В январе 2017 года началась полицейская операция, результат которой власти позднее описали в СМИ как "фантастический". Продолжавшаяся около полугода операция слежки завершилась в последние дни июля, когда братьев Дмитрия и Пауля Кярбергов задержали в качестве подозреваемых в масштабном наркобизнесе.

Наркобизнес они вели с начала 2017 года, и полиция установила четыре случая продажи, при этом в трех из них клиентом был тайный агент полиции под псевдонимом Хенрикас Буйвидас.