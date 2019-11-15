Исследование: почти у половины эстоноземельцев нет датчиков угарного газа

Наступила осень, и это значит, что во многих домах начался активный отопительный период. Но при отоплении часто забывают об опасности угарного газа. Об этом свидетельствует также проведённый в этом году фирмой Gjensidige опрос, в ходе которого выяснилось, что почти у половины отвечавших отсутствует датчик угарного газа.
По словам заведующей отделом рассмотрения ущерба страховой компании Gjensidige Маарики Мюрк, важно повысить осведомлённость населения об угарном газе. ”В средствах массовой информации в последние месяцы отражались многие трагические события, обусловленные отравлением угарным газом. Несмотря на это, в совместно проведённом фирмами Gjensidige и Nielsen исследовании выяснилось, что почти половина эстонцев принимает недостаточно мер для обеспечения безопасности своего здоровья и дома”.
Страховая компания Gjensidige провела дополнительно опрос, чтобы узнать привычки эстонцев при отоплении и наиболее распространённые виды страхования. Из полученных результатов выяснилось, что почти у половины эстонцев — центральное отопление (45%), за которым следуют печное отопление (22%) и газовое отопление (13%).
Хотя печное и газовое отопление популярны среди эстонцев, но в ходе исследования выяснилось, что датчика угарного газа нет дома почти у половины эстонцев, так как 44% человек признали отсутствие датчика угарного газа. У 39% ответивших имеется один датчик на дом или квартиру и у 16% — в каждой комнате.
”К сожалению, угарный газ в последние годы стал причиной несчастных случаев как с погибшими, так и с пострадавшими, которые можно было бы предотвратить, если бы датчик угарного газа вовремя подал сигнал тревоги о приближении невидимого врага”, — говорит начальник отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.
Больше всего ценится дом
Из проведённого совместно с Nielsen исследования выяснилось, что эстонцы считают своим самым ценным имуществом дом. 85% респондентов утверждают, что их неоценимым материальным имуществом являются дом или квартира. При этом только половина (50%) ответивших признала, что имеет домашнюю страховку, и четверть (26%) не используют никаких мер безопасности.
”Результаты показывают, что, хотя эстонцы ценят свой дом, но все же не считают необходимым страховать его”, — сказала Мюрк.
С 2018 года в Эстонии обязательно устанавливать датчики угарного газа во все жилые помещения, в которых стоит соединённое с трубой газовое устройство. Прежде всего, таким устройством является работающий на газе подогреватель воды или котёл. Есть смысл установить датчик угарного газа и тогда, если в вашем доме есть отопительные устройства, которые могут вырабатывать опасный угарный газ, например, печь с дровяным отоплением, камин, плита, котёл и т. д.
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