Исследование: почти у половины эстоноземельцев нет датчиков угарного газа

По словам заведующей отделом рассмотрения ущерба страховой компании Gjensidige Маарики Мюрк, важно повысить осведомлённость населения об угарном газе. ”В средствах массовой информации в последние месяцы отражались многие трагические события, обусловленные отравлением угарным газом. Несмотря на это, в совместно проведённом фирмами Gjensidige и Nielsen исследовании выяснилось, что почти половина эстонцев принимает недостаточно мер для обеспечения безопасности своего здоровья и дома”.

Страховая компания Gjensidige провела дополнительно опрос, чтобы узнать привычки эстонцев при отоплении и наиболее распространённые виды страхования. Из полученных результатов выяснилось, что почти у половины эстонцев — центральное отопление (45%), за которым следуют печное отопление (22%) и газовое отопление (13%).

Хотя печное и газовое отопление популярны среди эстонцев, но в ходе исследования выяснилось, что датчика угарного газа нет дома почти у половины эстонцев, так как 44% человек признали отсутствие датчика угарного газа. У 39% ответивших имеется один датчик на дом или квартиру и у 16% — в каждой комнате.

”К сожалению, угарный газ в последние годы стал причиной несчастных случаев как с погибшими, так и с пострадавшими, которые можно было бы предотвратить, если бы датчик угарного газа вовремя подал сигнал тревоги о приближении невидимого врага”, — говорит начальник отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.

Больше всего ценится дом