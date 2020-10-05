Исследование: отпугивают ли светоотражатели животных от дорог Эстонии?

За последние годы количество несчастных случаев, произошедших на дорогах Эстонии с дикими животными, ежегодно увеличивалось почти на 10%. В связи с этим Эстонское общество охотников и If Kindlustus запускают проект, целью которого является снизить количество несчастных случаев с лесными животными. Исследование будет проводиться в течение трех лет, и первые результаты мы увидим уже следующей весной.
Ежегодно на дорогах Эстонии происходит порядка 5000 несчастных случаев с лесными животными. В большинстве случаев такие ситуации возникают в темное время, когда животные больше передвигаются. В ходе совместного проекта Эстонского общества охотников и If Kindlustus на дорогах Эстонии планируется установить в общей сложности более 700 специальных светоотражателей. Принцип их действия заключается в том, что светоотражатель излучает свет от фар проезжающей мимо машины в сторону леса в виде световой стены, которая должна предупредить дикое животное и остановить его передвижение на проезжую дорогу.
В результате несчастных случаев могут пострадать как животные, так и люди
По словам президента Эстонского общества охотников Маргуса Пууста, охотники ежедневно сталкиваются с множеством несчастных случаев, при которых им приходится убирать с дорог крупных лесных животных, погибших или пострадавших на дороге.
”Опыт целого ряда стран позволяет считать, что использование светоотражателей способно помочь уменьшить количество несчастных случаев, связанных с лесными животными, и в Эстонии. Проведенные ранее в Германии исследования подтверждают, что излучаемый светоотражателем световой поток останавливает животное до тех пор, пока свет не пропадает. При этом был сделан важный вывод, что такой световой барьер не меняет привычные маршруты передвижения животных и по прошествии многих лет. В течение следующих трех лет мы хотим тщательно изучить тот вопрос, способны ли такие светоотражатели помочь повышению безопасности животных и людей на наших дорогах, и если да, то в какой степени”, — уточнил Пууст.
По словам члена правления If Kindlustus Тийта Кольде, к сожалению, несчастные случаи с участием диких животных на дорогах Эстонии являются ежедневным явлением. За год страховое общество зарегистрировало более 1000 случаев наездов на животных.
”Данная проблема является очень серьезной, в связи с чем мы и решили присоединиться к этому проекту. 72% нечастных случаев, связанных с животными, происходят с косулями и 7% с лосями. При этом такие аварии являются достаточно серьезными, и в их результате травмы получают как сами дикие животные, так и водители и пассажиры. Такие несчастные случаи нередко заканчиваются смертью животного, при этом они неоднократно приводили к серьезным травмам или даже к смерти и самих водителей”, — пояснил Кольде.
Необходимо провести собственное исследование
Светоотражатели для диких животных используются как в Европе, так и в Канаде и США. К примеру, хорошие результаты они показали в Германии, где по состоянию на 2019 год было установлено более 250 000 таких светоотражателей. Аналогичные светоотражатели уже продавались, например, в Австрию, Швейцарию, Нидерланды, Бельгию, Италию, Испанию, Швецию и Данию.
В Эстонии планируется испытать два основных типа светоотражателей, один из которых показывает лесным животным синий свет, а другой — белый. Эти устройства устанавливаются на светоотражающих столбиках. При этом они не мешают водителям — светоотражатели располагаются на наружной стороне столбиков, направляя невидимые для глаза человека лучи света в сторону от дороги.
Исследование, которое будет проводиться в течение трех лет, позволит сделать промежуточные выводы уже следующей весной. По состоянию на начало октября светоотражатели для диких животных были установлены на испытательных отрезках в Ляэне-Вирумаа, Тартумаа, Вильяндимаа, Пярнумаа, Пылвамаа и Ляэнемаа, в районах, где на основании предыдущей практики охотников были определены наиболее опасные отрезки дороги. В течение следующих двух месяцев ожидается, что к проекту присоединятся общества охотников и других уездов. На настоящий момент в рамках проекта было выбрано 17 испытательных отрезков, и длина каждого из них составляет 500-1000 метров. Для сравнения будет использоваться столько же аналогичных отрезков, на которых светоотражатели установлены не будут.
Установка светоотражателей на сигнальные столбики была согласована с Департаментом шоссейных дорог, и резюме по результатам исследования будет представлено департаменту через три года. После этого можно будет оценить, является ли более широкое применение таких светоотражателей в Эстонии разумным, и если да, то насколько. Методику исследования и его проведение в целом координирует доцент Эстонского университета естественных наук Тийт Рандвеэр.
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