Исследование: отпугивают ли светоотражатели животных от дорог Эстонии?

Ежегодно на дорогах Эстонии происходит порядка 5000 несчастных случаев с лесными животными. В большинстве случаев такие ситуации возникают в темное время, когда животные больше передвигаются. В ходе совместного проекта Эстонского общества охотников и If Kindlustus на дорогах Эстонии планируется установить в общей сложности более 700 специальных светоотражателей. Принцип их действия заключается в том, что светоотражатель излучает свет от фар проезжающей мимо машины в сторону леса в виде световой стены, которая должна предупредить дикое животное и остановить его передвижение на проезжую дорогу.

В результате несчастных случаев могут пострадать как животные, так и люди



По словам президента Эстонского общества охотников Маргуса Пууста, охотники ежедневно сталкиваются с множеством несчастных случаев, при которых им приходится убирать с дорог крупных лесных животных, погибших или пострадавших на дороге.

”Опыт целого ряда стран позволяет считать, что использование светоотражателей способно помочь уменьшить количество несчастных случаев, связанных с лесными животными, и в Эстонии. Проведенные ранее в Германии исследования подтверждают, что излучаемый светоотражателем световой поток останавливает животное до тех пор, пока свет не пропадает. При этом был сделан важный вывод, что такой световой барьер не меняет привычные маршруты передвижения животных и по прошествии многих лет. В течение следующих трех лет мы хотим тщательно изучить тот вопрос, способны ли такие светоотражатели помочь повышению безопасности животных и людей на наших дорогах, и если да, то в какой степени”, — уточнил Пууст.

По словам члена правления If Kindlustus Тийта Кольде, к сожалению, несчастные случаи с участием диких животных на дорогах Эстонии являются ежедневным явлением. За год страховое общество зарегистрировало более 1000 случаев наездов на животных.

”Данная проблема является очень серьезной, в связи с чем мы и решили присоединиться к этому проекту. 72% нечастных случаев, связанных с животными, происходят с косулями и 7% с лосями. При этом такие аварии являются достаточно серьезными, и в их результате травмы получают как сами дикие животные, так и водители и пассажиры. Такие несчастные случаи нередко заканчиваются смертью животного, при этом они неоднократно приводили к серьезным травмам или даже к смерти и самих водителей”, — пояснил Кольде.