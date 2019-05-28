Исследование: каждый десятый житель Эстонии терял деньги из-за телефонных или интернет-мошенников

"Хотя более половины участников опроса оценивают свое поведение в электронных каналах как осторожное, лишь каждый четвертый считает свои знания в области цифровой безопасности хорошими. Менее половины ответивших считают, что приняли достаточные меры предосторожности для защиты личной информации”, — поясняет результаты исследования директор Института финансов Swedbank Кати Воометс.

Лично соприкасался с распространяемыми в интернете или по телефону мошенническими схемами 31% участников опроса, 24% респондентов знают кого-либо, кто сталкивался с мошеннической схемой или стал ее жертвой.

Среди тех, кто сталкивался с кибермошенничеством, больше всего получателей э-писем с сообщением о крупном выигрыше в лотерее. Такие письма получали 62% людей, столкнувшихся с мошенническими схемами. Немногим более половины (53%) людей получали э-письма или телефонные звонки с предложениями хорошей возможности вложить деньги. Половина (50%) получали сообщения или э-письма о большом наследстве.

У 16% респондентов пытались через э-почту или телефонное сообщение выманить банковские пароли, данные кредитной карточки или иные личные данные. Проблемы с товарами, заказанными в веб-магазинах, когда товар не поступал или не соответствовал обещанному качеству, были у 15% опрошенных. Около десятой части (11%) людей получали э-письма, в которых от имени руководителя предприятия была просьба перечислить деньги или оплатить счет.