Исследование: каждый десятый житель Эстонии терял деньги из-за телефонных или интернет-мошенников

Примерно десятая часть опрошенных потеряла деньги из-за мошеннических схем. Суммы достигали 6000 евро. В большинстве случаев потерянные суммы были ниже 600 евро. "Исследование показало, что основными причинами потери денег из-за мошеннических схем были спешка и игнорирование знаков опасности, желание купить подешевле, доверие к автору письма или сообщения, а также желание заработать”, — отмечает Кати Воометс.
Примерно треть людей, потерявших деньги из-за мошеннических схем, никому об этом не сообщали. Лишь 4% жертв таких схем сообщали в полицию и 3% — в банк. Чаще всего (62% жертв) сообщали о мошеннических схемах лишь близким и друзьям.
"Для того чтобы повысить вероятность возврата денег, следует быстро оповестить о случившемся полицию и свой банк. Кроме того, уведомление о случаях мошенничества помогает предотвратить их распространение”, — поясняет Кати Воометс.
"Если кажущиеся слишком заманчивыми предложения поступают от неизвестных лиц или организаций, идет ли речь о лотерее, неожиданном наследстве, возможности заработать дополнительные деньги или о товаре по сверхвыгодной цене, следует обязательно проверить данные поставщика, а при отсутствии информации отказаться от предложения. Если что-либо кажется уж очень хорошим, чтобы быть правдой, то это, скорее всего, правдой и не является. Покупки надо делать только на надёжных сайтах, а передавать личную и чувствительную информацию неизвестным лицам не следует”, — советует Кати Воометс.
Исследование опыта жителей Эстонии, касающегося общения с телефонными и интернет-мошенниками, провела исследовательская фирма Norstat Eesti в мае этого года по заказу Института финансов Swedbank. В общей сложности участие в интернет-опросе принял 1201 житель Эстонии старше 18 лет.