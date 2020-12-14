Используя схожие схемы, мошенники обчистили счета двух жительниц Харьюмаа

11 декабря проживающей в Мустамяэ 74-летней женщине позвонила говорящая по-русски женщина, которая представилась сотрудником Swedpank. Звонившая сказала, что со счета пожилой женщины сделан без ее ведома перевод в сумме 300 евро. Лжеработник банка попросила пострадавшую войти с помощью пин-калькулятора в интернет-банк, что жительница Мустамяэ и сделала. Позже пострадавшая сама позвонила в банк, и тогда выяснилось, что с ее счета сняты 1500 евро.

В пятницу, 11 декабря было возбуждено дело по мошенничеству, совершенному в отношении 38-летней жительницы волости Кийли (Харьюский уезд).

29 ноября с ней связались по телефону и сообщили, что на торговой интернет-платформе, где она ранее зарегистрировалась, происходит незаконное движение денежных средств, и для того, чтобы избежать проблем с законом, нужно свой счет закрыть.

Для этого женщина должна была через установленную на своем компьютере программу AnyDesk войти в интернет-банк, повысить лимиты банковских переводов, передать фотографии банковской карты и личного удостоверения и аутентифицироваться через мобильный ID.

В результате за несколько последующих дней без ведома женщины на ее имя было оформлены различные "быстрые" кредиты на сумму 17 800 евро, которые поступили на ее счёт. Затем со счета потерпевшей были сделаны переводы на различные банковские счета в общей сумме 21 019, 01 евро. Обстоятельства этого преступления устанавливаются.