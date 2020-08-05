Иса Халилов в суде: скорость была где-то 120 км/ч

”Наша позиция такова, что сейчас мы не будем обсуждать, кто виноват, кто нет. Позже”, — сказал Delfi адвокат Халилова Владимир Садеков. По его словам, сейчас рано спекулировать содержанием судебного дела и отвечать на обвинения прокурора, но, например, документы судебной экспертизы на первый взгляд показались ему ”немного неясными”.

На сколько затянется процесс, защитник предположить не решился. ”Скажем так, это очень объемный процесс. Когда умирают люди, это всегда грустно. Но я должен относиться к ситуации спокойно и защищать своего клиента”, — сказал он.

Сейчас он хочет получить от суда разрешение на освобождение Халилова из-под стражи. ”Я уверен, что этого человека не надо держать под стражей”, — отметил Садеков и сказал, что электронного наблюдения было бы достаточно.

По словам его адвоката Садекова, Халилов раскаивается в содеянном, но своей вины не признает. ”Но он не признает, что виновен. Что между его поступков и последствием есть причинно-следственная связь”, — сказал Садеков.

”Авария могла произойти из-за того, что водитель Volvo, перестраиваясь, не убедился, что сзади никого нет. Я ехал прямо. Частично я виноват, но скорость не была такой большой. Она была где-то около 120 километров в час”, — передает Õhtuleht слова Халилова, сказанные им на заседании. На месте присутствовал и отец подсудимого.

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