Иса Халилов в суде: скорость была где-то 120 км/ч

”Наша позиция такова, что сейчас мы не будем обсуждать, кто виноват, кто нет. Позже”, — сказал Delfi адвокат Халилова Владимир Садеков. По его словам, сейчас рано спекулировать и отвечать на обвинения прокурора, но, например, документы судебной экспертизы на первый взгляд показались ему ”немного неясными”.

На сколько затянется процесс, защитник предположить не решился. ”Скажем так, это очень объемный процесс. Когда умирают люди, это всегда грустно. Но я должен относиться к ситуации спокойно и защищать своего клиента”, — отметил он.

По словам Садекова, Халилов раскаивается в содеянном, но своей вины не признает. ”Но он не признает, что виновен. Что между его поступком и последствием есть причинно-следственная связь”, — сказал Садеков.

”Авария могла произойти из-за того, что водитель Volvo, перестраиваясь, не убедился, что сзади никого нет. Я ехал прямо. Частично я виноват, но скорость не была такой большой. Она была где-то около 120 километров в час”, — передает Õhtuleht слова Халилова, сказанные им на заседании. На месте присутствовал и отец подсудимого.

"Скорость могла быть в районе 120 км/ч, но никак не 200 км/ч"

Как сообщает Eesti Ekspress, Халилов ходатайствовал об освобождении из-под стражи.

Согласно материалам обвинения, BMW Халилова в момент аварии ехал со скоростью ”оченочно в районе 200 км/ч” (разрешенная скорость на Лаагна теэ составляет 70 км/ч).

”Если кто-то едет со скоростью 201 км/ч, то это небезопасно для других участников дорожного движения”, — сказала прокурор Диана Хелила.

Халилов парировал, что не ехал со скоростью 200 км/ч. Он сказал, что его скорость могла быть в районе 120 км/ч, но никак не 200 км/ч.

Садеков пояснил суду, что Халилов не просто так ходатайствует об освобождении из-под стражи, а под наблюдение. ”Он будет сидеть дома, не сможет ездить на автомобиле. Он искренне сожалеет. Прошу суд взвесить все и решить, действительно ли неизбежно необходимо держать его под стражей”,- сказал адвокат.

Хелила в ответ поставила под сомнение, что человек, который ехал на автомобиле без прав и в разы превысил скорость, сможет соблюдать требования электронного надзора. ”Это (его прежнее поведение — прим.ред.) показывает, как он относится к правопорядку”, — заявила прокурор.