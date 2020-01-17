Инвестиционные мошенники выманили у молодого жителя Маарду 35 000 евро

Вчера в полицию поступило заявление от молодого человека, у которого инвестиционные мошенники выманили в общей сложности около 35 000 евро.
Из полицейской хроники следует, что 16 января правоохранительным органам сообщили о том, что 19-летнему жителю Маарду в интернете предложили возможность инвестировать деньги. В результате с июня по ноябрь прошлого года молодой человек перевел мошенникам в общей сложности около 35 000 евро.
Департамент полиции и погранохраны и Департамент защиты прав потребителя и технического надзора просят людей последовать простым советам, чтобы не стать жертвами мошенников:
- Если вам поступило предложение об инвестировании, которое обещает быструю прибыль, относитесь к такому предложению критично. Как правило, такой звонок может быть на русском или английском языках, по-эстонски такие "специалисты" не говорят.
- Не устанавливайте по просьбе неизвестного вам ” специалиста” на свой компьютер программы, позволяющие заходить ему в ваш компьютер без вашего ведома, например, TeamViewer или AnyDesk.
- Не передавайте ”специалисту по инвестированию”, ”брокеру” или ”маклеру” данные своей ID-карты, PIN-коды, данные других удостоверяющих личность документов, фотографии кредитной карты и т.п.
- Любое инвестирование или взятие ссуды означает заключение договора. Обязательно ознакомьтесь с условиями договора и обратите внимание на возможные скрытые платы.
- Не переводите деньги, пока не убедитесь в благонадежности предприятия.
- Если вы получили такой звонок, прервите разговор, заблокируйте номер и сообщите о звонке на инфолинию Департамента полиции и погранохраны 612 3000.
- Если вы стали жертвой такого мошенничества, обратитесь в полицию.
- Пожалуйста, предупредите об этой схеме своих знакомых, друзей и родственников.
Бомбардировщики США потеряли термоядерные бомбы
Возможный преемник Волчек Фокин высказался после её смерти
Зачем класть лавровый лист по углам комнаты?
Стали известны подробности гибели прикованной к кровати девушки