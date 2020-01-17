Инвестиционные мошенники выманили у молодого жителя Маарду 35 000 евро

Из полицейской хроники следует, что 16 января правоохранительным органам сообщили о том, что 19-летнему жителю Маарду в интернете предложили возможность инвестировать деньги. В результате с июня по ноябрь прошлого года молодой человек перевел мошенникам в общей сложности около 35 000 евро.