Инвестиционные мошенники только за ноябрь нанесли эстоноземельцам ущерб в 624 000 евро

Даже если кажется, что абсолютно все люди знают о таких мошенничествах, никогда не будет лишним еще раз предупредить о разных видах мошенничеств своих родственников, близких и друзей. То, что очевидно для более докованного интернет-пользователя, тем более если человек читает новости регулярно, может быть совершенно новой информаций для людей, которые активно не следят за новостями и легко убеждаемы.
Чтобы уберечь свое имущество, просим следовать простым советам:
Когда получаете предложение, обещающее быстрый и гарантированный доход, либо предлагают купить что-то по заниженной цене или получить совершенно бесплатно, но для получения его надо сделать дополнительные денежные переводы, либо пугают, что можете потерять свои деньги со счета, отнеситесь к таким звонкам с осторожностью.
Не передавайте незнакомцам свои данные: фото карты или паспорта, кредитных карточек, свои PIN-коды и пароли, не называйте признак пользователя интернет-банка или свой личный код.
Не переводите деньги до того, как проверите информации о предприятии и убедитесь, что оно заслуживает доверия. Помните, что хвалебные отзывы на порталах или в комментариях к видео на Youtube пишут сами мошенники.
Не устанавливайте по просьбе незнакомцев на свой компьютер программы, дающий дистанционный доступ к вашему компьютеру — TeamViewer или AnyDesk.
Если вам поступит подозрительный звонок, не тратьте время и прервите звонок. Сообщите об этом на сайт https://cyber.politsei.ee/.
Если вы стали жертвой мошенников, обратитесь в полицию.
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