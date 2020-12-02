Инвестиционные мошенники только за ноябрь нанесли эстоноземельцам ущерб в 624 000 евро

В последнее время по всей Эстонии несколько человек более зрелого возраста под разными предлогами лишились крупным сумм, два таких случая зарегистрировано в Таллинне вчера.

72-летней женщине пообещали выгодно вложить крипто-валюту с помощью маклера. Для это женщина предоставила дистанционный доступ неизвестным лицам к своему компьютера при помощи программы Anydesk, открыла в интернете кошелек крипто-валюты и перевела денежные средства на интернет-кошелек. На самом деле это было мошенничество и забрать деньги женщине не удалось. Ущерб оставил 24 800 евро.

59-летней женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на счету женщины была совершена ошибочно сделка и для этого надо зайти в интернет-банк, чтобы установить защитную программу для банковской карты. Позже женщина обнаружила, что со счета украли 11 050 евро.

Вчера в Йыхви было начато уголовное делопроизводство по случаю, когда 61-летнему мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником банка, убедил его ввести данные интернет-банка и перевел со счета мужчины 6050 евро.

Молодым членам семьи стоить проконсультировать своих родственников из числа более старшего поколения на тему использования Smart-ID, mobiil-ID и различных программ типа AnyDesk или TeamViewer. Надо объяснить еще, что вводом ПИН1 человек подтверждает свою личность, а ПИН2 подписывает сделку или делает денежный перевод. Ни у кого нет права спрашивать у вас ПИН-коды — подтверждение любой сделки ПИН-кодом должно быть инициировано только вами.

Hи в коем случае ни одну программу, будь AnyDesk или Smart-ID, нельзя устанавливать по просьбе или инструкции человека, позвонившего вам и представляющимся специалистом из банка, брокером или даже представителем государственной организации. Установить по просьбе незнакомца AnyDesk — это то же, что передать чужаку ключи от дома, а ввод ПИН-кодов от Smart-ID или mobiil-ID — это все равно, что отдать свою банковскую карту с паролем. В жизни, общаясь напрямую на просьбу отдать ключи или карту любой человек ответит отрицательно, так же следует себя вести и общаясь по интернету и телефону.