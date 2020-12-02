02.12.2020, 16:58

Инвестиционные мошенники только за ноябрь нанесли эстоноземельцам ущерб в 624 000 евро


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TelefonFoto: Anni Õnneleid

В ноябре по данным полиции по всей Эстонии был зарегистрирован 21 случай мошенничествa под предлогом инвестирования, из них 15 — в Таллинне и Харьюмаа, и 23 случая мошенничеств по схеме "звонок из банка", из них также 15 — в Таллинне и Харьюмаа. Ущерб от т.н. инвестиционных мошенничеств по данным полиции в ноябре составил почти 624 000 евро, а от "звонков из банка" — более 107 000 евро, рассказывает веб-констебль Яна Фролова.

В последнее время по всей Эстонии несколько человек более зрелого возраста под разными предлогами лишились крупным сумм, два таких случая зарегистрировано в Таллинне вчера.

72-летней женщине пообещали выгодно вложить крипто-валюту с помощью маклера. Для это женщина предоставила дистанционный доступ неизвестным лицам к своему компьютера при помощи программы Anydesk, открыла в интернете кошелек крипто-валюты и перевела денежные средства на интернет-кошелек. На самом деле это было мошенничество и забрать деньги женщине не удалось. Ущерб оставил 24 800 евро.

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59-летней женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на счету женщины была совершена ошибочно сделка и для этого надо зайти в интернет-банк, чтобы установить защитную программу для банковской карты. Позже женщина обнаружила, что со счета украли 11 050 евро.

Вчера в Йыхви было начато уголовное делопроизводство по случаю, когда 61-летнему мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником банка, убедил его ввести данные интернет-банка и перевел со счета мужчины 6050 евро.

Молодым членам семьи стоить проконсультировать своих родственников из числа более старшего поколения на тему использования Smart-ID, mobiil-ID и различных программ типа AnyDesk или TeamViewer. Надо объяснить еще, что вводом ПИН1 человек подтверждает свою личность, а ПИН2 подписывает сделку или делает денежный перевод. Ни у кого нет права спрашивать у вас ПИН-коды — подтверждение любой сделки ПИН-кодом должно быть инициировано только вами.

Hи в коем случае ни одну программу, будь AnyDesk или Smart-ID, нельзя устанавливать по просьбе или инструкции человека, позвонившего вам и представляющимся специалистом из банка, брокером или даже представителем государственной организации. Установить по просьбе незнакомца AnyDesk — это то же, что передать чужаку ключи от дома, а ввод ПИН-кодов от Smart-ID или mobiil-ID — это все равно, что отдать свою банковскую карту с паролем. В жизни, общаясь напрямую на просьбу отдать ключи или карту любой человек ответит отрицательно, так же следует себя вести и общаясь по интернету и телефону.

Даже если кажется, что абсолютно все люди знают о таких мошенничествах, никогда не будет лишним еще раз предупредить о разных видах мошенничеств своих родственников, близких и друзей. То, что очевидно для более докованного интернет-пользователя, тем более если человек читает новости регулярно, может быть совершенно новой информаций для людей, которые активно не следят за новостями и легко убеждаемы.

Чтобы уберечь свое имущество, просим следовать простым советам:

Когда получаете предложение, обещающее быстрый и гарантированный доход, либо предлагают купить что-то по заниженной цене или получить совершенно бесплатно, но для получения его надо сделать дополнительные денежные переводы, либо пугают, что можете потерять свои деньги со счета, отнеситесь к таким звонкам с осторожностью.

Не передавайте незнакомцам свои данные: фото карты или паспорта, кредитных карточек, свои PIN-коды и пароли, не называйте признак пользователя интернет-банка или свой личный код.

Не переводите деньги до того, как проверите информации о предприятии и убедитесь, что оно заслуживает доверия. Помните, что хвалебные отзывы на порталах или в комментариях к видео на Youtube пишут сами мошенники.

Не устанавливайте по просьбе незнакомцев на свой компьютер программы, дающий дистанционный доступ к вашему компьютеру — TeamViewer или AnyDesk.

Если вам поступит подозрительный звонок, не тратьте время и прервите звонок. Сообщите об этом на сайт https://cyber.politsei.ee/.

Если вы стали жертвой мошенников, обратитесь в полицию.

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