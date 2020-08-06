06.08.2020, 16:33
Интернет-мошенники выманили у жителя Нарвы "в кредит" и на "инвестиции" 10 000 евро
В среду нарвская полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, в ходе которого житель города потерял 10 000 евро.
В среду нарвская полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, в ходе которого житель города потерял 10 000 евро.
Как сообщил полиции потерпевший, 16 июля ему позвонили и попросили загрузить в компьютер программу AnyDesk. Затем с его счета взяли взаймы 4000 евро, а потом сам пострадавший перевел мошенникам в качестве "инвестиций" 6000 евро.
Общий материальный ущерб, таким образом, составил 10 000 евро.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Jeep Gladiator превратили в шестиколесного «Монстра»
На траулере «Карелия» проводится санитарно-карантинный контроль
На Эльмаше Priora врезалась в мотоцикл. Водитель пострадал
При какой температуре воздуха коронавирус не передается совсем