06.08.2020, 16:33

Интернет-мошенники выманили у жителя Нарвы "в кредит" и "на инвестиции" 10 000 евро

 (1)
EST
Häkker stock
HäkkerFoto: Mana Kaasik

В среду нарвская полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, в ходе которого житель города потерял 10 000 евро.

Как сообщил полиции потерпевший, 16 июля ему позвонили и попросили загрузить в компьютер программу AnyDesk. Затем с его счета взяли взаймы 4000 евро, а потом сам пострадавший перевел мошенникам в качестве "инвестиций" 6000 евро.

Общий материальный ущерб, таким образом, составил 10 000 евро.

Читайте также: