06.08.2020, 16:33
Интернет-мошенники выманили у жителя Нарвы "в кредит" и на "инвестиции" 10 000 евро
В среду нарвская полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, в ходе которого житель города потерял 10 000 евро.
В среду нарвская полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, в ходе которого житель города потерял 10 000 евро.
Как сообщил полиции потерпевший, 16 июля ему позвонили и попросили загрузить в компьютер программу AnyDesk. Затем с его счета взяли взаймы 4000 евро, а потом сам пострадавший перевел мошенникам в качестве "инвестиций" 6000 евро.
Общий материальный ущерб, таким образом, составил 10 000 евро.
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