Интернет-мошенники оставили доверчивую пожилую женщину без 37 000 евро

"17 августа полиция возбудила уголовное дело в связи с тем, что с января по июль по маклеры торговой платформы вводили 72-летнюю женщину в заблуждение, и она разрешила им через программу неизвестных лиц доступ к своим банковским счетам в различных банках. В результате со счетов женщины в различные места были переведены 37 400 евро, и женщине не удалось вернуть свои деньги", — говорится в сообщении полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье мошенничество.