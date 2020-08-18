Интернет-мошенники оставили доверчивую пожилую женщину без 37 000 евро

В Таллинне в сети интернет-мошенников попала 72-летняя женщина, со счета которой злоумышленники сняли 37 400 евро.
"17 августа полиция возбудила уголовное дело в связи с тем, что с января по июль по маклеры торговой платформы вводили 72-летнюю женщину в заблуждение, и она разрешила им через программу неизвестных лиц доступ к своим банковским счетам в различных банках. В результате со счетов женщины в различные места были переведены 37 400 евро, и женщине не удалось вернуть свои деньги", — говорится в сообщении полиции.
Уголовное дело возбуждено по статье мошенничество.
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