Интернет-мошенники нацелились на людей, ищущих работу: одну женщину обманули на 5000 евро

По имеющимся данным, женщина заключила договор с якобы новым работодателем, который перевел на ее счет 5000 евро ”на рабочие нужды”. Эти деньги она должна была при помощи Smart ID перевести дальше на счет, который ей указал ”работодатель”. Женщина стала выполнять необходимые действия, но ей позвонил работник банка и сообщил о подозрительных транзакциях.

Он пояснил, что на ее имя был взят кредит в размере 5000 евро, которые владелица счета перевела на другие счета. Осознав обман, женщина попросила сотрудника банка отменить переводы, но отметить удалось лишь последний перевод на 900 евро.

Точные обстоятельства будут установлены в ходе следствия.

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