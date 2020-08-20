Интернет-магазин предупреждает: мошенники по телефону выдают себя за магазины и представителей банков

Во время вспышки коронавируса, используя невнимательность и доверчивость людей, киберпреступники пытались получить доступ к банковским счетам жителей Эстонии. Один из крупнейших интернет-магазинов Эстонии, 1a.ee, напоминает всем, что крупные, известные и надежные предприятия, например, банки, операторы телефонной связи или интернет-магазины, такие как 1a.ee, никогда не запрашивают банковские данные людей и не просят нажимать на подозрительные ссылки.

”В августе ряду клиентов интернет-магазина 1a.ee звонили в основном русскоязычные люди, представлявшиеся сотрудниками банка, и выясняли, совершал ли человек в последнее время покупку в нашем интернет-магазине. Если да, покупателю сообщали о якобы подозрительном денежном переводе и просили как можно скорее прислать свои методы аутентификации, например пароли Smart-ID, чтобы не потерять еще больше денег”, — пояснила Наталья Смирнова, руководитель KSenukai Digital OÜ.

”Если до сих пор преступники, которые в основном представлялись сотрудниками Swedbank, запрашивали по телефону PIN-коды якобы для проверки банковских операций, то теперь мы часто получаем сообщения от своих клиентов о том, что аналогичная схема реализуется от имени 1a.ee”, — сказала Смирнова.

По словам Смирновой, даже осторожные люди могут легко поверить в фальсификацию, поскольку звонящие обычно настойчивы, но логичны и рассказывают убедительные истории. Если раньше так называемые фальшивые нигерийские письма были полны ошибок и, по сути, довольно забавны, то сегодня тексты пишут очень профессионально, и они кажутся правдоподобными.

Например, объявляют о выигрыше в проводимой известной компанией лотерее, или играют на опасениях людей — например, сообщается, что данные покупателя из интернет-магазина попали в руки преступников, и чтобы предотвратить кражу денег из банка, пользователь должен незамедлительно сообщить звонящему свои пароли, данные кредитной карты или иную информацию, которой стремятся завладеть мошенники.

”В начале августа такие звонки позволили преступникам похитить у жителей Эстонии более 100 000 евро. За последнюю неделю было много звонков и от имени 1a.ee, причем в ряде случаев клиенты 1a.ee, к сожалению, потеряли свои деньги”, — рассказала Смирнова.