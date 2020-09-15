ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | В аварии на улице Сыле сыграл свою роль неожиданно перестроившийся BMW

Как видно на уже ранее опубликованном видео, когда на светофоре загорелся зеленый свет, два автомобиля начали ускоряться. Достигший большей скорости синий BMW в какой-то момент неожиданно перестроился влево, что могло немного напугать водителя Corvette. Corvette в какой-то момент развернулся боком и врезался в двигавшийся ему навстречу Nissan.

Делопроизводство по факту ДТП уже начато, также связались с владельцем участвовавшего в "гонках" BMW, и пользовавшееся автомобилем лицо известно полиции и получило повестку, сообщил центр надзора за дорожным движением.

В воскресенье в 14:58 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Колде пст и улицы Сыле, где управлявший автомобилем Chevrolet Corvette 44-летний мужчина потерял контроль над машиной, отклонился на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai, которым управлял 42-летний мужчина.

Находившихся в Nissan в качестве пассажиров 41-летнюю женщину и 15-летнюю девушку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Второй "гонщик" на синем BMW сначала уехал с места пришествия. На сегодня личность мужчины установлена и полиция уже связалась с ним.