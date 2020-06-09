ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Смотрите, как лихулаский стрелок врезался в автомобили и где он позднее открыл огонь

События начали развиваться с ДТП, которое спровоцировал 32-летний Микк Таррасте на Subaru. Инцидент произошел в Лихула у заправки. Помимо автомобилей он врезался в столб уличного освещения и стену заправки. На парковочной площадке заправки видны яркие следы шин, вдобавок он уже въехал на заправку через островок безопасности.

32-летний мужчина уехал с места происшествия, и за его Subaru последовал мотоциклист Виргот Рягасте. Мужчина сообщил в полицию о пьяном водителе, позднее выяснилось, что Таррасте помимо алкоголя употреблял еще успокоительные и наркотические вещества.

Таррасте выстрелил в мотоциклиста, и последний скончался на месте происшествия. На расстоянии около 800 метров от места происшествия Таррасте открыл огонь в сторону автомобиля ”Жигули”, где находились бабушка и дедушка с внуками. Бабушка скончалась, трех- и пятилетний дети находятся в больнице.

После стрельбы мужчина сбежал в близлежащий лесок, полицейская операция продолжалась пару часов до тех пор, пока стрелка задержали. В ходе нее Таррасте выстрелил в одного полицейского, который, к счастью, был в шлеме и поэтому не пострадал.

Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.

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