26.07.2019, 13:19

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Держите ухо востро! Где в Таллинне чаще всего орудуют карманники

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rus.delfi.ee
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Представляем вашему вниманию график, на котором указаны излюбленные места столичных карманников. Следите за своими сумками и кошельками!

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