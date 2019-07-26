ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Держите ухо востро! Где в Таллинне чаще всего орудуют карманники

Представляем вашему вниманию график, на котором указаны излюбленные места столичных карманников. Следите за своими сумками и кошельками!
Представляем вашему вниманию график, на котором указаны излюбленные места столичных карманников. Следите за своими сумками и кошельками!
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