Инспекция труда: в прошлом году было зарегистрировано более 4000 несчастных случаев на производстве, погибли 15 человек

В прошлом году в Эстонии произошло 4117 несчастных случаев на производстве, из которых 3014 были легкими, 1087 — тяжелыми и 15 закончились смертью работника. Выясняются обстоятельства еще 132 несчастных случаев на производстве. По сравнению с предыдущим годом число несчастных случаев на производстве сократилось, но это может быть связано с изменением в сборе данных. С января прошлого года Инспекцию труда нужно информировать только о тех легких несчастных случаях на производстве, в результате которых работник находился на листке нетрудоспособности.

По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, рабочая среда на предприятиях Эстонии в целом немного улучшилась, а также желают и умеют оценивать риски ”Однако, к сожалению, о больших изменениях в рабочей среде Эстонии говорить нельзя. Число тяжелых несчастных случаев на производстве осталось на том же уровне, что и в предыдущем году. Нельзя смириться с тем, что в прошлом году выросло число несчастных случаев на производстве со смертельным исходом. Если сюда добавить еще 11 человек, умерших на рабочем месте в связи с расстройством здоровья, то прошлый год был для наших работников очень тяжелым”, — сказала она. ”Больше внимания уменьшению рисков и регулярный контроль состояния здоровья помогут сохранить трудоспособность наших работников, а тем самым и здоровье наших предприятий”, добавила Марипуу.